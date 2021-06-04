СБУ обвинила Россию в кибератаке

Как пояснили спецслужбы, около месяца назад государственные ведомства получили массовые рассылки электронных писем, содержащие вредоносные программы. Отмечается, что в части из них были подменены адреса отправителя. Несколько органов власти получили рассылки якобы от Национальной полиции Украины.