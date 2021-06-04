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СБУ обвинила Россию в кибератаке

Lenta.ru
1 час назад
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Россию в кибератаке на компьютерные сети органов государственной власти и объекты критической инфраструктуры. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
СБУ обвинила Россию в кибератаке
Фото: Константин Мельницкий / «Коммерсантъ»Константин Мельницкий / «Коммерсантъ»
Как пояснили спецслужбы, около месяца назад государственные ведомства получили массовые рассылки электронных писем, содержащие вредоносные программы. Отмечается, что в части из них были подменены адреса отправителя. Несколько органов власти получили рассылки якобы от Национальной полиции Украины.
Специалисты заверили, что смогли отследить контрольно-командные серверы, с которых рассылался спам. Часть их них, как утверждается, находятся в России. Каких-либо доказательств обвинениям СБУ пока не представила.
В конце апреля СБУ заявила о предотвращении «мощной кибератаки» на госорганы со стороны российских спецслужб. Киев счел, что она должна была состояться при помощи хакера из Запорожья, который согласился работать на Москву за денежное вознаграждение. Против него возбудили дело о государственной измене.
В мире,СБУ,Интерфакс,Россия,
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