СБУ обвинила Россию в кибератаке

Как пояснили спецслужбы, около месяца назад государственные ведомства получили массовые рассылки электронных писем, содержащие вредоносные программы. Отмечается, что в части из них были подменены адреса отправителя. Несколько органов власти получили рассылки якобы от Национальной полиции Украины.
Специалисты заверили, что смогли отследить контрольно-командные серверы, с которых рассылался спам. Часть их них, как утверждается, находятся в России. Каких-либо доказательств обвинениям СБУ пока не представила.