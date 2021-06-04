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Столтенберг: НАТО верит в диалог с Россией

News.ruиещё 4
32 минуты назад
НАТО верит в диалог с Россией. Альянс убеждён, что необходимо построить лучшие отношения с официальной Москвой. Об этом в пятницу, 4 июня, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.
Столтенберг: НАТО верит в диалог с Россией
Фото: News.ruNews.ru
Генсек Альянса заговорил об отношениях с РФ в ходе своего выступления на «НАТО-2030: трансатлантическая повестка на будущее». Мероприятие предваряет саммит, который состоится 14 июня. Оно проходит в формате онлайн. Организаторы события — Германский совет по международным отношениям и Институт Брукингса.
Мы верим в диалог с Россией частично потому, что нам нужно построить лучшие отношения с РФ, так как она является нашим соседом, — заявил Столтенберг.
15 мая генсек НАТО сказал, что организация остаётся открытой к диалогу с Россией. Он назвал страну «более агрессивной». По его словам, в НАТО предложили диалог России, но она «ведёт себя агрессивно и дома, и на мировой арене».
Позднее Столтенберг оповестил, что Североатлантический альянс решил улучшить отношения с Россией.
В мире,Армия,Йенс Столтенберг,Институт Брукингса,НАТО,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,
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