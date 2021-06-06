Сотрудничество России и Белоруссии обеспокоило НАТО

«Мы бдительны и очень внимательно следим за тем, что происходит в Белоруссии. Конечно, мы готовы в случае необходимости защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы», — отметил Столтенберг.
Генсек НАТО добавил, что альянс придерживается двустороннего подхода в отношении России: «сдерживание и диалог».
31 мая генсек НАТО заявил, что альянс хочет улучшить отношения с Россией. Политик отметил, что даже если этого не удастся сделать, Москва и НАТО должны поддерживать диалог, который становится еще важнее в условиях трудного взаимодействия сторон.