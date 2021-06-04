Канцлер Австрии поблагодарил Путина за вакцину "Спутник V"

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Австрийский лидер отметил, что преодолеть пандемию можно лишь общими усилиями, и геополитические разногласия не должны мешать совместной борьбе с COVID-19.

«Мы должны, конечно же, пандемию преодолеть... Было бы невозможно добиться этой цели, если бы мы не работали совместно в области науки и политики», - сказал Курц, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам канцлера, страна происхождения вакцины «не играет никакой роли», будь то Китай, США или Россия. Каждый успех в борьбе с коронавирусом - это успех всего мира.

Себастьян Курц также заявил, что рад тому, что российской вакциной «Спутник V» пользуются люди более чем в 60 странах мира.

«Мне хотелось бы поблагодарить вас, господин президент Путин, за инициативы в этой сфере», - обратился Курц к российскому лидеру.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России

Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, проведенного Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. По данным медицинского журнала The Lancet, эффективность «Спутника V» составляет 91,6%.