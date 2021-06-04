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Пока вы не уснули: США предали Польшу из-за газопровода

Елена Прошина
2 часа назад
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США обвинили в предательстве Польши

Решение Дании отозвать разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe продиктовано не заботой об экологии, а геополитическими факторами.
Штаты предали Польшу, считают пользователи польского портала wPolytice. Один из них назвал происходящее «последним разделом страны».

Жена застрелившего нарушителя полицейского обратилась к Путину

Жена сотрудника ДПС Александра Гусева, который случайно выстрелил в нарушителя под Новосибирском, заявила об угрозах и обратилась к президенту России, главам СКР и ФСБ с просьбой о защите.
«Прошу помощи у президента России Владимира Владимировича Путина, директора ФСБ Бортникова и главы Следственного комитета Бастрыкина. [Прошу], чтобы защитили нас и моего мужа от возможных посягательств на жизнь, здоровье и имущество, а также не допустили оказания давления на следствие», - заявила она.

Дедолларизация ФНБ: Что делать с валютой после решения Минфина

Решение Минфина России обнулить долларовые активы Фонда национального благосостояния и увеличить вложения в евро, юани и золото не должно влиять на валютную стратегию россиян.
Однако эксперты не советуют россиянам ориентироваться в своей валютной стратегии на заявление Силуанова.

Срочника Шамсутдинова в колонии назвали "первоходом"

Срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в воинской части под Читой 25 октября 2019 года, содержится в карантинном помещении тюменской ИК — 2 под присмотром врачей.
До этого Второй Восточный окружной военный суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам колонии строгого режима.

ЕС ввел санкции против белорусских авиакомпаний

Представители стран Евросоюза решили запретить европейским авиалиниям рейсы, пролетающие над Белоруссией.
Также вводится официальный запрет для белорусских авиалиний на полеты над территорией европейского блока или посадку в аэропортах его стран.

У летевшего в Москву Airbus с Собчак на борту отказали шасси

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала инцидент, который произошел с самолетом Airbus А-321.
«Жесть. На самолете при прилете в Москву с названием «Пирогов» три раза не вышли шасси. Потом шасси вышли, но встречали нас с пожарниками», - написала она.

Путило: Протасевич признался под пытками

Основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило заявил, что интервью журналиста Романа Протасевича белорусскому госканалу стало результатом «невыносимых пыток».
По словам Путило, в интервью Протасевич не назвал ни одного соответствующего действительности факта.

Путин объявил о готовности первой нитки «Северного потока-2»

Александр Демьянчук/ТАСС
Президент России Владимир Путин рассказал, что в пятницу, 4 июня, завершилось строительство первой нитки «Северного потока-2».
О судьбе газопровода Путин рассказал, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ФССП решила взыскать с Навального 30 млн рублей

Судебные приставы разыскивают имущество и деньги основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального, чтобы взыскать с него 29 млн рублей по решению судов.

Задержанной в Париже Сизиковой предъявили обвинения

Прокуратура Парижа предъявила обвинения российской теннисистке Яне Сизиковой, задержанной во французской столице.
В прокуратуре подтвердили, что спортсменку поместили под стражу.
В мире,Рамиль Шамсутдинов,Роман Протасевич,Степан Путило,Алексей Навальный,Ксения Собчак,Александр Гусев,Владимир Путин,Минюст РФ,ФСИН,ГИБДД,Фонд борьбы с коррупцией,ФСБ,Генпрокуратура РФ,Минфин,СКР,ЕС,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Польша,Соединенные Штаты,
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