Пока вы не уснули: США предали Польшу из-за газопровода

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США обвинили в предательстве Польши

Решение Дании отозвать разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe продиктовано не заботой об экологии, а геополитическими факторами.

Штаты предали Польшу, считают пользователи польского портала wPolytice. Один из них назвал происходящее «последним разделом страны».

Жена застрелившего нарушителя полицейского обратилась к Путину

«Прошу помощи у президента России Владимира Владимировича Путина, директора ФСБ Бортникова и главы Следственного комитета Бастрыкина. [Прошу], чтобы защитили нас и моего мужа от возможных посягательств на жизнь, здоровье и имущество, а также не допустили оказания давления на следствие», - заявила она.

Дедолларизация ФНБ: Что делать с валютой после решения Минфина

Решение Минфина России обнулить долларовые активы Фонда национального благосостояния и увеличить вложения в евро, юани и золото не должно влиять на валютную стратегию россиян.

Однако эксперты не советуют россиянам ориентироваться в своей валютной стратегии на заявление Силуанова.

Срочника Шамсутдинова в колонии назвали "первоходом"

Срочник Рамиль Шамсутдинов , расстрелявший сослуживцев в воинской части под Читой 25 октября 2019 года, содержится в карантинном помещении тюменской ИК — 2 под присмотром врачей.

До этого Второй Восточный окружной военный суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам колонии строгого режима

ЕС ввел санкции против белорусских авиакомпаний

Представители стран Евросоюза решили запретить европейским авиалиниям рейсы, пролетающие над Белоруссией.

Также вводится официальный запрет для белорусских авиалиний на полеты над территорией европейского блока или посадку в аэропортах его стран.

У летевшего в Москву Airbus с Собчак на борту отказали шасси

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала инцидент, который произошел с самолетом Airbus А-321.

«Жесть. На самолете при прилете в Москву с названием «Пирогов» три раза не вышли шасси. Потом шасси вышли, но встречали нас с пожарниками», - написала она.

Путило: Протасевич признался под пытками

По словам Путило, в интервью Протасевич не назвал ни одного соответствующего действительности факта.

Путин объявил о готовности первой нитки «Северного потока-2»

Александр Демьянчук/ТАСС

Президент России Владимир Путин рассказал, что в пятницу, 4 июня, завершилось строительство первой нитки «Северного потока-2».

О судьбе газопровода Путин рассказал, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ФССП решила взыскать с Навального 30 млн рублей

Задержанной в Париже Сизиковой предъявили обвинения

Прокуратура Парижа предъявила обвинения российской теннисистке Яне Сизиковой, задержанной во французской столице.