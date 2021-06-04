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"Сделаем больно": Киев пригрозил Лукашенко из-за Протасевича

Вероника Полынина
1 час назад
МИД Украины пригрозил сделать «больно» президенту Белоруссии Александру Лукашенко в случае, если он позволит представителям самопровозглашенной ЛНР провести следственные действия с задержанным в Минске сооснователем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишут «Известия».
"Сделаем больно": Киев пригрозил Лукашенко из-за Протасевича
Фото: ReutersReuters
«Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно когда речь идет о Белоруссии, с которой у нас много связей. В том числе и экономических», - сказал Кулеба в эфире телеканала «1+1».
Министр подчеркнул, что Киев не прощает «неуважение к территориальной целостности Украины». Он пообещал ответную реакцию на действия Александра Лукашенко, но отметил, что она будет «очень взвешенной», так как Киев не хочет «никакой политической или экономической войны» с Белоруссией.
1 июня генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила о причастности Романа Протасевича к преступлениям против мирных жителей Донбасса. В ЛНР подозревают, что летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды украинского батальона «Азов» и участвовал в боевых действиях в Донбассе. Генпрокуратура ЛНР обратилась к властям Белоруссии с просьбой допустить их к Протасевичу для проведения следственных действий. Лукашенко пригласил их посетить Белоруссию.
В мире,Роман Протасевич,Дмитрий Кулеба,Александр Лукашенко,МИД,газета "Известия",Киев,Минск,Беларусь,Украина,
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