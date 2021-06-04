"Сделаем больно": Киев пригрозил Лукашенко из-за Протасевича

Министр подчеркнул, что Киев не прощает «неуважение к территориальной целостности Украины». Он пообещал ответную реакцию на действия Александра Лукашенко, но отметил, что она будет «очень взвешенной», так как Киев не хочет «никакой политической или экономической войны» с Белоруссией.

1 июня генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила о причастности Романа Протасевича к преступлениям против мирных жителей Донбасса. В ЛНР подозревают, что летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды украинского батальона «Азов» и участвовал в боевых действиях в Донбассе. Генпрокуратура ЛНР обратилась к властям Белоруссии с просьбой допустить их к Протасевичу для проведения следственных действий. Лукашенко пригласил их посетить Белоруссию.