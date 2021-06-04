По словам Гречина, выручкой от продажи фотографий он собирается компенсировать «грабительские» штрафы и судебные издержки, уплаченные за освобождение девушек, его самого и российского бизнесмена Алексея Концова. Гречин уточнил, что эти затраты составили почти $500 тыс.