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Автор скандальной обнаженной съемки в Дубаях выставил на торги кадры

Газета.Ru
24 минуты назад
Виталий Гречин, гражданин США и автор скандальной обнаженной фотосъемки в Дубаях, выставил на торги спрятанные от полиции эмирата фотографии обнаженных девушек, сообщает Daily Star.
По словам Гречина, выручкой от продажи фотографий он собирается компенсировать «грабительские» штрафы и судебные издержки, уплаченные за освобождение девушек, его самого и российского бизнесмена Алексея Концова. Гречин уточнил, что эти затраты составили почти $500 тыс.
На продажу выставлен 26-секундный ролик, на котором девушки готовятся к съемке.
«Никто не видел этого высококачественного видео, которое ясно показывает непосредственные события, приведшие к фотосессии», — рассказал Гречин.
Он пояснил, что среди участниц фотосессии были представительницы самых разных профессий — учительница, музыкант, банкир и художница, например.
Ранее задержанный за фото голых девушек на балконе Алексей Концов рассказал, как провел 19 дней в дубайской тюрьме.
В мире,Видео,Газета Daily Star,Соединенные Штаты,
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