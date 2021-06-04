Белорусских силовиков обвинили в поддержке оппозиции

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В интервью белорусскому госканалу ОНТ Протасевич заявил, что в некоторых коллективах силовиков были «крысы, которые легко выдавали своих коллег, бывших коллег».

В WarGonzo пришли к такому же выводу по итогам поездки в Минск в августе 2020 года, во время активной фазы протестов.

«Мы убеждены, что вряд ли бы оппозиционерам удалось добиться такого эффекта, если бы внутри системы у них не было агентов, работающих против самой этой системы - в интересах Запада», - заявил автор канала.

По его версии, большая часть белорусских силовиков верна присяге, но «щупальца «белорусского майдана» запущены в правоохранительные органы уже слишком глубоко».

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался Протасевич, его задержали. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега.