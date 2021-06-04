Белорусских силовиков обвинили в поддержке оппозиции

В интервью белорусскому госканалу ОНТ Протасевич заявил, что в некоторых коллективах силовиков были «крысы, которые легко выдавали своих коллег, бывших коллег».
В WarGonzo пришли к такому же выводу по итогам поездки в Минск в августе 2020 года, во время активной фазы протестов.
«Мы убеждены, что вряд ли бы оппозиционерам удалось добиться такого эффекта, если бы внутри системы у них не было агентов, работающих против самой этой системы - в интересах Запада», - заявил автор канала.
По его версии, большая часть белорусских силовиков верна присяге, но «щупальца «белорусского майдана» запущены в правоохранительные органы уже слишком глубоко».
23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался Протасевич, его задержали. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега.
В интервью ОНТ Протасевич признал вину в организация массовых несанкционированных акций. Также он заявил, что деятельность Светланы Тихановской и других оппозиционеров финансируется властями Литвы, и рассказал о своем уважении к Александру Лукашенко. Белорусские оппозиционеры считают, что все эти заявления Протасевич сделал под давлением.