Единство политических сил позволит Киеву вернуть Донбасс. Об этом заявил первый президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24», передает «Свободная пресса».
«Если мы объединим политические силы, если в парламенте будет единство по установлению мира на Донбассе, а целью — возвращение всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые мы не могли бы решить», — сообщил он.
Также Леонид Кравчук на днях заявил, что
официальный перенос заседаний контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска может позволить изменить и сам формат переговоров.
Как сообщалось, Кравчук назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной.
«Свободная пресса» сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский старается выстраивать внеконституционную вертикаль власти, как и рекомендуют ему приближенные к нему люди.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что некоторые пункты Минского соглашения следует обновить. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что предложение украинского президента приведет к резне в Донбассе.