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Лукашенко: "Мы не можем воевать против России, русских…"

Лера Букина
26 минут назад
Санкции со стороны Запада против Минска являются попыткой дотянуться до России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с работниками предприятия «Гранит», передает «БелТА».
Лукашенко: Белоруссия не может стать Украиной
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС
По словам белорусского лидера, западные страны стремятся к тому, чтобы использовать Белоруссию, как Украину, и тем самым «накатить на Россию». Также Лукашенко подчеркнул, что русские – свой народ.
«Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских Поэтому и идет этот накат», – заявил глава государства.
По мнению Лукашенко, недружественные действия со стороны Запада в адрес Белоруссии обусловлены конкуренцией на мировом рынке, который «сжался» во время пандемии коронавируса.
Президент Белоруссии заявил, что населению нужно держаться, «чего бы это ни стоило». Также, по его словам, выражать беспокойство в отношении правительства и президента не следует.
Также стало известно, что Лукашенко и Путин договорились противостоять санкциям Запада.
На днях директор службы безопасности России Сергей Нарышкин сообщил о введении со стороны Запада гибридной войны против РФ и Белоруссии.
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