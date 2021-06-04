Лукашенко: Белоруссия не может стать Украиной

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По словам белорусского лидера, западные страны стремятся к тому, чтобы использовать Белоруссию, как Украину, и тем самым «накатить на Россию». Также Лукашенко подчеркнул, что русские – свой народ.

«Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских Поэтому и идет этот накат», – заявил глава государства.

По мнению Лукашенко, недружественные действия со стороны Запада в адрес Белоруссии обусловлены конкуренцией на мировом рынке, который «сжался» во время пандемии коронавируса.

Президент Белоруссии заявил, что населению нужно держаться, «чего бы это ни стоило». Также, по его словам, выражать беспокойство в отношении правительства и президента не следует.

Также стало известно, что Лукашенко и Путин договорились противостоять санкциям Запада.