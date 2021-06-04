Он отметил, что «сейчас сторона Порошенко не будет давать никаких комментариев».

Тридцать первого мая допрос Порошенко в СБУ перенесли по просьбе его адвокатов. Бывшего президента вызвали в качестве свидетеля.

Порошенко уже дважды не явился на допрос. В последний раз он пропустил допрос, поскольку отправился в Донбасс кормить клубникой военных. Накануне Венедиктова заявила о готовности санкционировать принудительный привод Порошенко.

В мае Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку Тарасу Козаку . Их подозревают в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Тогда же Медведчуку вручили подозрение по статьям — «государственная измена» и «нарушение законов и обычаев войны».

По данным СМИ, Козак находится за пределами Украины.

Тринадцатого мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями, хотя обвинение настаивало на применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.