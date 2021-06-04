Будет ультиматум: Прибалтика провоцирует Россию

Экономист Михаил Хазин заявил, что в будущем Россия объявит все государства Прибалтики пособниками фашизма и прекратит с ними любое взаимодействие. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

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По мнению Хазина, Прибалтика недальновидно нападает на Россию, так как на фоне проблем в Евросоюзе США «развалится и НАТО ».

«Россия не будет оккупировать страны Прибалтики, она просто будет спокойно смотреть на то, как это будут не страны, а территории. Территории потом будут заняты с полной ликвидацией там местной властной структуры», - заявил он.

По мнению Хазина, в будущем Россия запретить любые взаимодействия с Прибалтикой из-за фашизма в этих странах, запретит въезд на свою территорию и товарообмен, после чего предъявит ультиматум о принятии ряда законов - к примеру, об уголовном наказании за искажение истории СССР.

«То есть вы такие дикие люди, фашисты, с которыми цивилизованные страны вроде России разговаривать не могут. И пока вы не продемонстрируете свое желание измениться в лучшую сторону, никто с вами дел иметь не будет, в частности, поставлять электричество, газ и все остальное», - заключил Хазин.

К отключению электричества Прибалтика уже готовится. В апреле там впервые полностью отказались от поставок электроэнергии из России. Это произошло 8 и 11 апреля на время испытаний по выходу из энергетического кольца БРЭЛЛ, включающего Эстонию, Латвию, Литву, РФ и Белоруссию.