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Протесты в Белоруссии шли из чатов: Протасевич назвал имена

Алиса Селезнёва
1 час назад
Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич назвал координаторов протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов. Интервью Протасевича опубликовал на YouTube государственный телеканал ОНТ.
Протесты в Белоруссии шли из чатов: Протасевич назвал имена
Фото: ReutersReuters
9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, второе место заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями с силовиками, а Тихановская покинула страну.
По словам Протасевича, планирование протестов обсуждалось в специальном чате, в нем участвовали администраторы крупнейших Telegram-каналов и блогеры.
«Это был такой главный информационный чат уличных протестов. Там были Степан Путило, Ян Рудик, Тадеуш Гичан, Франак Вечерко, который зачастую мог просто прийти, написать сразу конкретные тезисы, по которым мы должны были работать», — перечислил участников Протасевич.
Он также назвал среди координаторов протестов Антона Мотолько и Даниила Богдановича.
«Также ранее присутствовали такие персонажи как Шрайман, Пальчис, Юшкечич, там состояла и Анастасия Рогатко, которая имеет отношение к деятельности штаба Светланы Тихановской. Дмитрий Навоша, также входил, достаточно известный медийный человек», — подчеркнул блогер.
Протасевич пояснил, что основную работу с «дворовыми чатами» вел Евгений Малаховский.
«Там мы принимали все основные решения о том, где пройдет следующая акция, какую мы должны держать информационную повестку в ближайшее время. Там обсуждались все актуальные события, все происшествия. По сути, один чат выполнял роль главного координационного чата всей информационной войны и уличных протестов», - рассказал он.
Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега, были задержаны 23 мая в Минске. Их самолет, который летел по маршруту Афины - Вильнюс, сел после появления информации о бомбе на борту. В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам.
В мире,Антон Мотолько,София Сапега,Роман Протасевич,Степан Путило,Светлана Тихановская,Дмитрий Навоша,Александр Лукашенко,Беларусь,
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