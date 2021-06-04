Протесты в Белоруссии шли из чатов: Протасевич назвал имена

«Это был такой главный информационный чат уличных протестов. Там были Степан Путило, Ян Рудик, Тадеуш Гичан, Франак Вечерко, который зачастую мог просто прийти, написать сразу конкретные тезисы, по которым мы должны были работать», — перечислил участников Протасевич.
«Также ранее присутствовали такие персонажи как Шрайман, Пальчис, Юшкечич, там состояла и Анастасия Рогатко, которая имеет отношение к деятельности штаба Светланы Тихановской. Дмитрий Навоша, также входил, достаточно известный медийный человек», — подчеркнул блогер.
«Там мы принимали все основные решения о том, где пройдет следующая акция, какую мы должны держать информационную повестку в ближайшее время. Там обсуждались все актуальные события, все происшествия. По сути, один чат выполнял роль главного координационного чата всей информационной войны и уличных протестов», - рассказал он.