132 тысяч случаев COVID-19 выявили в Индии

В Индии за сутки выявили 132 364 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 в стране превысило 28,5 млн.

За сутки в стране от коронавируса умерли 2713 человек, всего в Индии скончались более 340 тыс. пациентов с подтверждённым COVID-19.