132 тысяч случаев COVID-19 выявили в Индии

Три штамма нового коронавируса SARS-CoV-2, которые поразили уже прошедших вакцинацию от COVID-19 людей, выявили врачи в Индии . Об этом 4 июня сообщает India Today со ссылкой на исследование Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.

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Уточняется, что в общей сложности в стране было выявлено 63 случая так называемой прорывной инфекции, из которых 36 человек прошли полный курс вакцинации и еще 27 — получили только первую дозу препарата.

Также указывается, что это были пациенты в возрасте от 21 до 92 лет и десять из них получили вакцину Covishield, а 53 — Covaxin. При этом из них 41 человек является мужчиной и 22 — женщинами, и ни у кого не было сопутствующих заболеваний.

«B.1.617.2 оказался преобладающей линией с 23 образцами, из которых 12 были полностью вакцинированы, а 11 — частично вакцинированы. Четыре образца и один образец были отнесены к линиям B.1.617.1 и B.1.1.7 соответственно», — говорится в сообщении.

При этом известный двойной мутацией штамм B.1.617 впервые выявили в индийском штате Махараштра и он, по мнению индийских медиков, мог стать причиной второй волны коронавируса в стране. Позднее данный штамм был обнаружен во множестве стран.