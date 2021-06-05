В Южной Корее за сутки выявили более 700 зараженных COVID

Отмечается, что 725 человек заразились непосредственно на территории страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в Южной Корее. Ранее в течение трех дней в стране выявляли не более 700 инфицированных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 143 596. Также за минувшие сутки в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 1971 человек.