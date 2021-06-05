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В Южной Корее за сутки выявили более 700 зараженных коронавирусом

ИА Regnumиещё 2
24 минуты назад
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 744 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
В Южной Корее за сутки выявили более 700 зараженных COVID
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что 725 человек заразились непосредственно на территории страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в Южной Корее. Ранее в течение трех дней в стране выявляли не более 700 инфицированных ежесуточно.
Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 143 596. Также за минувшие сутки в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 1971 человек.
В мире,Корея, Республика,
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