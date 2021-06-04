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WP: Минюст США оценил ущерб от штурма Капитолия в $1,5 млн

ТАСС
18 минут назад
Министерство юстиции США оценило ущерб, нанесенный Капитолию в результате январского штурма сторонников Дональда Трампа, в $1,5 млн. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post.
Минюст США оценил ущерб от штурма Капитолия
Фото: AP Photo/Jose Luis MaganaAP Photo/Jose Luis Magana
По ее данным, оценка ущерба содержится в документах судебного разбирательства одного из дел, касающихся участников беспорядков у Конгресса США. Сторона обвинения намерена попытаться взыскать эту сумму с подсудимых: по $500 с тех, кого признают виновным в совершении менее тяжких правонарушений, и по $2 тыс. с тех, кто проходит по более серьезной статье.
Издание отмечает, что принцип расчета этой суммы не до конца ясен. Представители главного архитектора Капитолия подтвердили, что предоставляли Минюсту США свою оценку ущерба, которая и легла в основу подсчетов ведомства.
Как заявляли американские власти, в результате штурма Капитолия были повреждены в том числе предметы искусства и мебель, имеющие историческую ценность. Было разбито золотое зеркало XIX века и выбиты многие окна и двери.
6 января сторонники предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов главы государства. Эти выборы состоялись в ноябре 2020 года, победу на них одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.
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