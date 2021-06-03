В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Сирия опровергла прививку Асада «Спутником V» через пару часов после объявления

Lenta.ru
26 минут назад
Посол Сирии в России Рияд Хаддад опроверг свои же слова о том, что президент арабской республики Башар Асад привился «Спутником V». Об этом пишет РИА Новости.
Вакцинацию Асада "Спутником V" опровергли
Фото: ReutersReuters
«Некоторые средства массовой информации передали мои ошибочные заявления во время [Петербургского международного экономического] форума», — пояснил дипломат спустя пару часов после другого заявления.
Хаддад рассказал, что на самом деле Асад не нуждается в том, чтобы делать прививку, потому что уже переболел COVID-19 и выздоровел.
Ранее сирийский посол отметил, что в арабской республике активно проходит вакцинация населения российской вакциной. Врачи и высокопоставленные чиновники уже получили дозу препарата.
Сирийский президент действительно переболел еще в марте 2021 года. Асад и его жена Асма вернулись к работе в привычном режиме спустя несколько недель после заражения. Прежде чем выздороветь, они были на карантине.
В мире,Башар Асад,РИА Новости,Россия,Сирийская Арабская Республика,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители