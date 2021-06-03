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Обзор иноСМИ: "Украину не берут в НАТО из-за Путина"

Елена Прошина
43 минуты назад

Посол: Украину не берут в НАТО из-за Путина

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин не согласен с вступлением Киева в НАТО из-за позиции президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Мельник назвал вступление в НАТО единственным способом обеспечить безопасность Украины. «К сожалению, наши немецкие партнеры не разделяют это видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина», - заявил дипломат. Сам Мельник назвал это «притянутой за уши дилеммой».

Россия пригрозила ответить на учения США возле Крыма

Россия будет следить за военными учениями Украины и США в Черном море неподалеку от Крыма и при необходимости реагировать, заявили в Минобороны РФ. Внимание на реакцию ведомства обратило агентство Reuters.
В ежегодных учениях Sea Breeze, ориентированных на регион Черного моря, будут участвовать военные из нескольких стран НАТО. Учения пройдут с 28 июня по 10 июля. Москва заявила, что учения выходят далеко за пределы того «собственной черноморской зоной Украины».

Олимпиада под угрозой: тысячи волонтеров отказались ехать в Токио

Олимпийские игры в Токио получили новый удар после того, как тысячи волонтеров отказались ехать в Японию. Как сообщает Newsweek, около десяти тысяч из 80 тысяч добровольцев, которые планировали помогать организаторам Олимпийских и Паралимпийских игр, передумали.
Генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тоширо Муто заявил, что отказы волонтеров связаны с опасениями по поводу коронавируса. Недавние опросы показали, что 83 процента самих японцев выступают против проведения Олимпийских игр этим летом. Многие считают, что приезд спортсменов, олимпийских делегаций и журналистов может спровоцировать «суперраспространение» вируса в стране.

«Шизофреничная» Чехия - поле битвы между сверхдержавами

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин пообещал, что любая страна, угрожающая национальной безопасности России, «пожалеет об этом так, как никогда не жалела». За апрельским предупреждением последовал список «недружественных государств», в котором оказалось всего два члена: ожидаемо США и Чехия, с населением и военным бюджетом в десять с лишним раз меньше российского, пишет The Times.
Причиной гнева Путина стали обвинения Чехии в адрес Кремля: российских агентов назвали причастными к взрыву склада боеприпасов в стране. The Times назвала Чехию геополитическом полем битвы между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Газета отметила, что внешнюю политику страны обвиняют в «шизофреничности»: Чехия - член НАТО и ЕС, но в то же время ее глава Милош Земан стремится сблизиться с Россией и Китаем (к примеру, он публично говорил об отсутствии доказательств причастности РФ к взрыву, «унизив» чешские спецслужбы). Также Земан пытался заставить правительство купить российские и китайские вакцины.

Подстава от соратника и миска похлебки: о чем рассказал Протасевич

Украинский портал «Страна» рассказал о видео с допросом журналиста Романа Протасевича, арестованного в Белоруссии. На видео Протасевич рассказал, что его мог подставить некий человек, с которым у него был «достаточно напряжённый личностный конфликт».
«Я написал в рабочий чат за 40 минут до вылета, куда и как я буду лететь. Там был и этот человек, и случается такая ситуация. < > Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске», - отметил он.
Также Протасевич заявил, что, по его мнению, протесты в Белоруссии сейчас не нужны - нужно ждать, когда накалиться ситуация в экономике и люди будут выходить за «миской похлебки».
В мире,Видео,Роман Протасевич,Андрей Мельник,Милош Земан,Владимир Путин,Министерство обороны,НАТО,ЕС,Газета The Times,Reuters,Республика Крым,Киев,Россия,Соединенные Штаты,Украина,Германия,
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