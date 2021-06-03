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В посольстве США не приняли письмо семьи Ярошенко с просьбой о его помиловании

ТАССиещё 4
1 час назад
Письмо жены и дочери летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме в Данбери (штат Коннектикут), с просьбой о его помиловании не приняли в американском посольстве в Москве. Об этом ТАСС рассказала в четверг супруга россиянина Виктория Ярошенко. В письме семья обращалась к президенту Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену.
Посольство США отказалось принять письмо семьи Ярошенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Наше обращение было направлено в посольство США в Москве. Мне должно было еще в понедельник прийти СМС-сообщение о том, что оно [письмо] получено. В понедельник у них был выходной, но до сих пор ничего нет. Судя по отчету об отправлении, курьер доставил письмо по адресу, но там его не приняли. Сейчас оно идет обратно", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, при отправке письма были указаны адрес и телефон посольства США в Москве с сайта дипломатического представительства. Ярошенко отметила, что еще два письма отправлены непосредственно в США.
В понедельник стало известно, что семья Ярошенко написала письмо Байдену с просьбой о помиловании. В письме отмечается, что жена и дочь за время заключения летчика смогли увидеть его лишь два раза - в 2011 и 2018 годах. По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, прошение "основано на гуманитарных причинах", в нем подчеркивается, что Ярошенко "страдает рядом заболеваний, он не может регулярно видеться со своими родственниками".
Виктория Ярошенко напомнила, что это уже третье прошение о помиловании ее мужа, направленное высшему руководству США.
"В предыдущие два раза так же никакого ответа не было - ни о получении, ни о сроках рассмотрения", - сказала она.
Жена летчика ранее сообщала, что он продолжает жаловаться на состояние здоровья, в том числе на проблемы с артериальным давлением, но в тюремной медсанчасти его жалобы игнорируют, обращение к директору тюрьмы тоже осталось без внимания.
В мире,Виктория Ярошенко,Энтони Блинкен,Константин Ярошенко,Джозеф Байден,ИТАР-ТАСС,Москва,Соединенные Штаты,
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