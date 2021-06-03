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В Китае назвали способное «погубить» Россию государство

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Китайская еженедельная газета «Жэньминь жибао» назвала способное «погубить» Россию государство. Материал был опубликован на сайте издания в среду, 2 июня.
В Китае назвали способное «погубить» Россию государство
Фото: ReutersReuters
Автор статьи привел слова директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, по мнению которого, Россию не может погубить никто, кроме нее самой.
«КНР и РФ — две великие державы, и нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними, они лишь способны сами погубить себя», — процитировал публицист Ли Чэна.
Кроме того, в публикации журналист утверждает, что Китай и Россия прошли через многочисленные исторические испытания, им не страшны никакие внешние силы.
«После более 70 лет КНР и РФ нашли правильный путь для взаимного общения, страны отказываются от присоединения к блокам и конфронтации, их взаимодействие не нацелено против третьих стран. 70-летняя история китайско-российских отношений — это история того, как страны шли от блока к партнерству, от противоречий к сотрудничеству и обоюдному выигрышу, это путь к достижению равноправия и взаимного уважения», — сделал вывод автор.
Ранее в Японии оценили шансы на морскую победу США над Китаем. Адмирал Джеймс Ставридис, который ранее занимал пост верховного главнокомандующего ОВС Североатлантического альянса, заявил, что в случае морского противостояния США и Китая у американцев пока что есть преимущество и высокие шансы на победу, однако КНР догоняет США.
В мире,Джеймс Ставридис,Институт Брукингса,НАТО,Россия,Китай,
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