«КНР и РФ — две великие державы, и нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними, они лишь способны сами погубить себя», — процитировал публицист Ли Чэна.
«После более 70 лет КНР и РФ нашли правильный путь для взаимного общения, страны отказываются от присоединения к блокам и конфронтации, их взаимодействие не нацелено против третьих стран. 70-летняя история китайско-российских отношений — это история того, как страны шли от блока к партнерству, от противоречий к сотрудничеству и обоюдному выигрышу, это путь к достижению равноправия и взаимного уважения», — сделал вывод автор.