В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Миру предрекли дефицит врачей

Newsru.com
57 минут назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что в ближайшие годы в мире возникнет катастрофическая нехватка врачей. Так, к 2030 году недостача в мире может достичь 18 млн докторов, cообщает Business Insider.
Business Insider: Мир столкнется с дефицитом врачей к 2030 году
Фото: Сергей Карпухин/ТАСССергей Карпухин/ТАСС
Как уточняется, это связано с увеличившейся из-за пандемии коронавируса нагрузки на медработников, которая сказалась на из психическом здоровье. Уже сейчас многие врачи сталкиваются с депрессиями, тревожными состояниями, не справляются с давлением и увольняются.
Кроме того, врачи обеспокоены проблемами с кампанией по вакцинации. В ряде развивающихся и бедных государствах до сих пор нет достаточного доступа к прививкам. Отмечается, что ускоренная вакцинация снижает напряжение среди медиков по поводу собственного здоровья и риска принести вирус в семью.
По словам главы международной организации здравоохранения Project Hope доктора Тома Кеньона, падение морального духа врачей в период пандемии коронавируса сравнимо лишь с настроениями при эпидемии СПИДа, когда медработники в страхе заразиться покидали больницы.
Ранее опрос Левада-Центра (признан в РФ иностранным агентом) показал, что большинство россиян (55%) не боятся заразиться коронавирусом, 42% — испытывают страх.
В мире,ВОЗ,Левада-центр,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители