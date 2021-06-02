В Польше нашли систему тоннелей к потерянной Янтарной комнате

Польше на месте бывшей штаб-квартиры восточной армии нацистской Германии были обнаружены пять входов в секретную сеть тоннелей. Предполагается, что подземные коридоры могут вести к потерянной Янтарной комнате или другим сокровищам военного времени. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Государственный музей-заповедник "Царское Село" Государственный музей-заповедник "Царское Село"

Пять входов были обнаружены в лесу на северо-востоке республики, недалеко от российского эксклава Калининграда . Неизведанная система тоннелей описывается исследователями как крупнейшее открытие, когда-либо сделанное в лесном хозяйстве и бункерном комплексе музея поселения Мамерки.

Подземные коммуникации на территории общей площадью около 200 гектаров обнаружили волонтеры и сотрудники музея Второй мировой войны.

Работник Бартломей Плебаньчик (Bartlomiej Plebanczyk) заявил, что «судя по разнесению входов, тоннель имеет длину около 50 метров, но может быть и длиннее».

Некоторые из тоннелей были залиты, скорее всего это было сделано преднамеренно, чтобы замаскировать ходы. Поэтому, прежде чем исследователи смогут увидеть, что находится в загадочных подземных коридорах, им предстоит трудная задача по очистке проходов.

Плебаньчик предположил, что там можно найти интересные артефакты времен Второй мировой войны, которые немцы хотели спрятать.

«Тоннель является частью ранее неизвестной системы подземных коридоров, требующей осторожного проникновения. Возможно, это идеальное место, чтобы спрятать сокровища», — отметил он, добавив, что исследование тоннелей запланировано на вторую половину июня.

Также, отметил Плебаньчик, нельзя исключать вероятность, что коридоры ведут к Янтарной комнате, шедевру искусства XVIII века, бесследно утерянного во время Второй мировой войны.

Янтарная комната была создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I и подарена русскому царю Петру I в 1700-х годах. В отделке комнаты преимущественно использовался янтарь — большой кабинет состоял из янтарных панелей, усыпанных драгоценностями, украшениями, зеркалами и золотом. Для создания этих панелей понадобилось 450 килограммов янтаря. Комната была украдена нацистами и таинственным образом исчезла в конце Второй мировой войны.

Последний раз Янтарную комнату, вывезенную немцами в сентябре 1941 года из Екатерининского дворца, видели в Калининграде (в то время — Кенигсберг). Реликвию по определенным причинам не смогли эвакуировать до оккупации немецко-фашистскими войсками пригородов Ленинграда.

О возможном местонахождении комнаты ходило множество слухов: так, сообщалось, что Янтарная комната спрятана в тоннеле под замком в польском городе Пасленк и в пещерах под Дрезденом.