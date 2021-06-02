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Байден планирует обсудить с Путиным тему кибербезопасности

Москва24иещё 9
3 часа назад
Американский президент Джо Байден планирует обсудить на предстоящей встрече с Владимиром Путиным в Женеве тему кибербезопасности на фоне недавней атаки хакеров на мясоперерабатывающую компанию JBS, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Байден обсудит с Путиным тему кибербезопасности
Фото: ТАССТАСС
"Мы ожидаем, что это будет одним из вопросов, которые президент (Байден. – Прим. ред.) обсудит с президентом Путиным на саммите, который пройдет через две недели", – сказала она, передает ТАСС.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.
Это будет первая личная встреча двух президентов с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.
В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,ИТАР-ТАСС,
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