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Макрон призвал французов провести летний отдых в стране

ТАСС
15 минут назад
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал граждан страны провести летний отдых в республике.
Макрон призвал французов к отдыху в стране
Фото: ReutersReuters
"Летний отпуск в этом году возможен, но он должен проходить во Франции, - отметил президент в среду во время поездки по департаменту Ло (юго-запад страны). - Французы приложили много усилий, чтобы противостоять пандемии, но надо сохранять бдительность. Ношение маски пока остается обязательным".
По его словам, правительство продолжит наращивать темпы вакцинации. "С 15 июня пройти ее смогут также и подростки в возрасте от 12 до 18 лет", - добавил французский лидер.
Он подчеркнул, что во Франции есть много мест для отдыха. По его мнению, власти должны поддерживать экологический туризм и туризм, связанный с объектами исторического и архитектурного наследия.
Согласно последним данным, с начала эпидемии во Франции выявлено более 5,6 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли свыше 109 тыс. человек. По данным властей, 25,8 млн жителей Франции получили первую дозу вакцины от коронавируса, 10,9 млн полностью привиты.
В мире,Эмманюэль Макрон,Франция,
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