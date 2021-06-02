Макрон призвал французов к отдыху в стране

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"Летний отпуск в этом году возможен, но он должен проходить во Франции, - отметил президент в среду во время поездки по департаменту Ло (юго-запад страны). - Французы приложили много усилий, чтобы противостоять пандемии, но надо сохранять бдительность. Ношение маски пока остается обязательным".

По его словам, правительство продолжит наращивать темпы вакцинации. "С 15 июня пройти ее смогут также и подростки в возрасте от 12 до 18 лет", - добавил французский лидер.

Он подчеркнул, что во Франции есть много мест для отдыха. По его мнению, власти должны поддерживать экологический туризм и туризм, связанный с объектами исторического и архитектурного наследия.