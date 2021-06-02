К границе Белоруссии отправят литовских стрелков

Как пишет издание, глава Союза стрелков Литвы полковник Альбертас Дапкус поучаствовал в совещании с членами комитета национальной безопасности и обороны и службы охраны государственной границы Литвы (VSAT). На встрече затрагивались вопросы по охране государственной границы.