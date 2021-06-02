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На белорусской границе появятся литовские пограничники

Газета.Ru
1 час назад
Власти Литвы планируют усилить охрану границы с Белоруссией, отправив туда группу стрелков. Об этом сообщили в Союзе стрелков Литвы, пишет Sputnik Литва.
К границе Белоруссии отправят литовских стрелков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как пишет издание, глава Союза стрелков Литвы полковник Альбертас Дапкус поучаствовал в совещании с членами комитета национальной безопасности и обороны и службы охраны государственной границы Литвы (VSAT). На встрече затрагивались вопросы по охране государственной границы.
«Планируется уже в ближайшее время на литовско-белорусскую границу отправить группу стрелков, которые со своим снаряжением смогут оказать помощь в выполнении функций патрулирования, сторожа заставы и скрытные функции», — заявили в союзе.
Ранее сообщалось, что Литва высылает двух сотрудников посольства Белоруссии в стране из-за их действий, «несовместимых с дипломатическим статусом», соответствующая нота была передана вызванному в литовский МИД представителю белорусской дипмиссии.
В мире,МИД,ИА Sputnik,Литва,Беларусь,
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