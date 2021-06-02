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Киев пригрозил Минску санкциями из-за полетов в Крым

Если хоть один самолет Белоруссии приземлится в Крыму, то официальный Киев введет санкции против Минска. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины.

В квартире Гудкова нашли патроны и снаряд

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») УК России. В ходе следственных действий у самого Гудкова и его отца Геннадия силовики изъяли 50 патронов от пистолета Макарова калибра 9 миллиметров.

В Японии задержали российское судно "Амур"

Судно было задержано, чтобы не допустить возвращения "Амура" в Россию, что, как полагают в суде, осложнило бы переговоры по выплате компенсации японской стороне.

"Аэрофлот" отменил часть рейсов в Германию

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы в немецкие Франкфурт и Мюнхен, которые должны были состояться в среду, при этом самолет в Берлин вылетел, следует из данных онлайн-табло перевозчика.

Выплаты на школьников решили расширить

Татьяна Голикова. Проект приказа о единовременной выплате семьям с детьми-школьниками и будущими первоклассниками скорректирован таким образом, что его будут платить в том числе на детей в возрасте шести лет. Об этом 2 июня заявила заместитель председателя правительства РФ

Опубликованы новые кадры допроса Протасевича

Он утверждает, что его подставили. Новый ролик длится 13 секунд. "Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске. Вот сразу", — говорит задержанный.

Отдых в России резко подорожал

В сравнении с прошлогодним летним сезоном цены на отдых в России поднялись на 36%. При этом также значительно подорожали и туры за границу. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.

«Пятерочка» на Ямале завысила цены на продукты на 257%

Об этом сообщает прокуратура региона. По данным ведомства, проверка «требований законодательства о ценообразовании на продукты питания первой необходимости» была организована после публикаций в СМИ.

Экономист: Началась новая волна девальвации рубля

По словам Хазина, разговоры о девальвации среди экономистов начались пару недель назад. Сам он верит в такую возможность. Российские ведомства, способные влиять на курс национальной валюты, «уже получили команду девальвировать рубль с целью повышения цен на еду», считает эксперт.

iHerb локализует производство БАД в России