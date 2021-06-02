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Теленка с двумя головами показали на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Жители индийской деревни Катихар, штат Бихар, начали поклоняться двухголовому теленку в надежде на окончание пандемии новой коронавирусной инфекции. На видео с теленком обратило внимание издание Yahoo News.
21 мая корова родила теленка с двумя полностью сформированными головами. У животного четыре глаза и два рта. Местные жители сочли мутанта предвестником окончания пандемии COVID-19.
На записи виден лежащий на земле теленок, две головы которого смотрят в разные стороны. Вокруг животного стоят и сидят люди. Одна из женщин склонилась перед теленком в молитве. Другая жительница деревни кладет перед ним подношения и гладит его.
В мире,Видео,Катихар,
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