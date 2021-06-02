"Надо есть, а всё не влезает": Протасевич об условиях в минском СИЗО

Как передаёт ТАСС со ссылкой на информацию незарегистрированного правозащитного центра «Весна», Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ. Также правозащитники рассказали, что от его сестры в СИЗО приняли первую передачу, но забрали из неё книгу.

Ранее сообщалось, что 27 мая Инесса Оленская — адвокат задержанного в минском аэропорту одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича — заявила, что ей удалось встретиться со своим подзащитным. По словам юриста, оппозиционный блогер жив и здоров.

При этом она добавила, что так как дала подписку о неразглашении обстоятельств дела, не может рассказать о подробностях встречи с подзащитным, а также прояснить его процессуальный статус.

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Белорусский телеканал ОНТ показал новые кадры допроса бывшего главного редактора белорусского оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича. Видео опубликовано в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

«Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске», — говорит Протасевич на видео.

Что именно он сказал, не уточняется. Отмечается, что полная версия допроса будет показана 2 июня.

Роман Протасевич был задержан 23 мая. Он летел из Афин в Вильнюс, и лайнер совершил вынужденную посадку в Минске после сообщения об угрозе взрыва.

Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича Инесса Оленская рассказала, откуда у него на лбу появилась ссадина. Об этом пишет сайт mk.ru.

«По словам Романа, он сам себе ее поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметила», — сказала правозащитник.

По ее словам, Протасевич отрицал, что его избивают, а также удивлялся, что в отличие от других задержанных в СИЗО к нему обращаются не по фамилии, а по имени-отчеству.

Задержанный в Белоруссии блогер Роман Протасевич подвергается избиению и пыткам, заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе пресс-конференции в Таллине, сообщает Reuters.

По ее словам, адвокат, которая посетила Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу , заявила, что у него нет жалоб, однако «это сомнительно, так как он, без сомнения, подвергался пыткам и избиениям».

31 мая Светлана Тихановская прибыла в Таллинн, где она проведет встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд , а также с рядом других высокопоставленных эстонских чиновников.

Задержанный основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич в видеообращении заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации беспорядков в Минске.

Также Протасевич отметил, что у него нет проблем со здоровьем.

«Я нахожусь в СИЗО 1 Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами, у меня нет, отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное и по закону», – сказал Протасевич в видео.

По его словам, он сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске.

Видео из СИЗО с бывшим редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, задержанным в аэропорту Минска, появилось накануне в Сети. Эксперт по лжи Илья Анищенко посмотрел ролик и разобрал эмоции задержанного, а затем проанализировал.

Роман Протасевич рассказал, что проблем со здоровьем у него нет. Эксперт, оценив его мимику и жесты, подтверждает это, передает mk.ru.

«Подобные выступления тяжело анализировать, человек ведь не выдает правду, а говорит зазубренный текст. Но когда Протасевич заявляет, что проблемы с сердцем отсутствуют — это правда. Действительно, проблемы с сердцем у него отсутствуют, все с ним в порядке. Единственное, непонятно, есть ли проблемы с другими органами. Здесь не могу с уверенностью сказать, что он говорит правду. Так как на этих словах у него одергивается плечо, возможно, какие-то проблемы все-таки существуют», — заявил Илья Анищенко.

Эксперт уверен, что текст речи оппозиционный блогер заучил. Анищенко отмечает, что Протасевич «сильно напуган», хотя и старается это скрыть.

«Парень сильно запуган — об этом говорят все его эмоции. До того, как начинает говорить, его руки сжаты в замок, что свидетельствует о контроле над собой. Он сам переводит взгляд на движение пальцев, чтобы сместить акцент с переживаний», — рассказал эксперт.

Протасевич рассказал, что дает признательные показания, а белорусские правоохранители относятся к нему «максимально корректно». Эксперт по лжи считает, что здесь бывший редактор Telegram-канала NEXTA говорит правду, однако отмечает, что сотрудничает со следствием неохотно.

«Отношение к нему действительно корректное — здесь не вижу никак признаков лжи, слова он подкрепляет кивками. В конце он говорит про сотрудничество со следствием — вот этого он явно не хочет делать. На фразе «я продолжаю сотрудничать со следствием» он одергивает голову. Скорость речи в этот момент увеличивается, идет блокировка глаз и одергивание головы назад — эти жесты свидетельствуют о нежелании сотрудничать», — рассказал эксперт.

Илья Анищенко уверен, что Протасевич «признается во всем», потому что «парня так запугали, что он сделает все, что ему скажут. Он не из тех, кто станет сопротивляться. Его уже сломали».

Семья бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA подала заявление о возможном избиении сына при задержании. Об этом «Би-би-си» рассказал отец оппозиционера Дмитрий Протасевич.

Родители Протасевича уверены, что их сына избили. Ранее появилось видео с блогером, на котором он говорит, что чувствует себя хорошо и дает признательные показания. При этом некоторые зрители разглядели на его лице следы пыток.

«Мы подали заявление с просьбой провести проверку по факту нанесения побоев, которые видны на этом видео. И если есть основания, возбудить уголовное дело с привлечением ответственных лиц. Конечно, нас власти очень ограничивают [в информации], мы бы хотели знать больше. Мы по-прежнему настаиваем, чтобы к нему допустили врачей», — рассказал отец задержанного.