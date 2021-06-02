По его мнению, американский президент уже преподнес России несколько «подарков»: например, отказался применять санкции, направленные против оператора газопровода «Северный поток – 2», а также аннулировал разрешение американской нефтяной компании Delta Crescent Energy, работавшей на северо-востоке Сирии. Последнее аналитик также назвал решением, принятым в пользу России.
Также Роган отметил, что Байден якобы «умолял» Путина о проведении встречи в Женеве. Аналитик предположил, что президент США делает все возможное, чтобы завоевать расположение российского коллеги.