По его мнению, американский президент уже преподнес России несколько «подарков»: например, отказался применять санкции, направленные против оператора газопровода «Северный поток – 2», а также аннулировал разрешение американской нефтяной компании Delta Crescent Energy, работавшей на северо-востоке Сирии. Последнее аналитик также назвал решением, принятым в пользу России.