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В США назвали Байдена «мальчиком на побегушках» у Кремля

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
1 час назад
Журналисты издания Washington Еxaminer раскритиковали президента США Джо Байдена, заявив, что он действует в ущерб своей стране, пытаясь завоевать расположение президента России Владимира Путина. Байдена в своей публикации они назвали «мальчиком на побегушках» у Путина.
«Мы видим, как Байден пресмыкается перед Путиным», – написал американский аналитик Том Роган, передает РИА «Новости».
По его мнению, американский президент уже преподнес России несколько «подарков»: например, отказался применять санкции, направленные против оператора газопровода «Северный поток – 2», а также аннулировал разрешение американской нефтяной компании Delta Crescent Energy, работавшей на северо-востоке Сирии. Последнее аналитик также назвал решением, принятым в пользу России.
«Местные курдские и арабские власти перестанут видеть в США своего партнера и столкнутся с сильным давлением, чтобы пустить на их место Россию», – забеспокоился он.
Также Роган отметил, что Байден якобы «умолял» Путина о проведении встречи в Женеве. Аналитик предположил, что президент США делает все возможное, чтобы завоевать расположение российского коллеги.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
В мире,Видео,Джозеф Байден,Владимир Путин,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,Соединенные Штаты,
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