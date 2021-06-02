США потребовали от Сербии признания Косова

Сербский президент подчеркнул, что Запад добивается от Белграда "обоюдного признания", то есть Белград должен признать независимость Косова в обмен на признание Приштиной независимости Сербии. "Наша проблема [заключается в том], что это уже не вуалируется, а напрямую требуется с упоминанием "обоюдного признания", а я не могу вам описать, как мы жаждем признания от [премьер-министра непризнанного образования] Албина Курти, как будто Сербия - не член ООН
и международных форумов", - иронично отметил Александар Вучич.