Встречу тигра и слона запечатлели на видео

Лежащий на пути слона тигр в последний момент решил уступить ему дорогу. На ролик с встречей животных обратило внимание издание Hindustan Times.

На 20-секундной записи видно, что тигр лежит на пути у слона. Когда слон подходит ближе, тигр поворачивается к нему. Неожиданно хищная кошка вскакивает и стремительно убегает в кусты, освободив дорогу слону.