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Встречу тигра и слона запечатлели на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Лежащий на пути слона тигр в последний момент решил уступить ему дорогу. На ролик с встречей животных обратило внимание издание Hindustan Times.
Видео опубликовала в Twitter актриса Диа Мирза (Dia Mirza) 28 мая.
«Смотрите, что будет в конце!» — написала Мирза.
Она отметила, что разыскивает автора ролика.
На 20-секундной записи видно, что тигр лежит на пути у слона. Когда слон подходит ближе, тигр поворачивается к нему. Неожиданно хищная кошка вскакивает и стремительно убегает в кусты, освободив дорогу слону.
В мире,Видео,
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