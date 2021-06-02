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Обзор иноСМИ: Украина станет крайней в противостоянии ЕС и Белоруссии

Елена Прошина
27 минут назад

Белоруссия vs ЕС: крайней будет Украина

Журналист Московского Центра Карнеги Константин Скоркин считает, что конфликт Запада и Белоруссии может ударить по Киеву: Украина, поддержавшая европейские санкции, - одна из немногих стран, на которых у Минска есть рычаги давления.
После инцидента с самолетом Ryanair в Минске Украина вслед за европейскими странами закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. Скоркин отмечает, что экономические связи Минска и Киева помогли Украине частично компенсировать потери от конфликта с Россией. В 2020 году Украина получила из Белоруссии почти весь импорт 92-го бензина, 70 процентов импорта битума, 64 процента импорта 95-го бензина и вошла в топ-5 крупнейших импортеров на украинский рынок. Как только Киев закрыл небо, Минск заявил об ограничении поставок А-95.

Часы третьей мировой войны: неизбежно ли вторжение на Украину

Автор National Interest Марк Эпископос назвал нынешнее наращивание военной мощи Россией сдерживающей мерой. По его мнению, это сигнал Киеву: любая попытка силой вернуть территории ДНР и ЛНР будет встречена быстрым и сокрушительным контрнаступлением.
Эпископос заявил, сейчас нет никаких «военных или политических указаний на то, что российские пограничные силы готовятся к неминуемому наступлению». При этом Кремль неоднократно заявлял, что Киев может планировать полномасштабное наступление, чтобы взять под контроль Донецк и Луганск.

НАТО устроило учения перед встречей Путина и Байдена

Британский авианосец «Королева Елизавета» возглавил команду из 19 военных кораблей НАТО на военных учениях, которые прошли у побережья Португалии всего за пару недель до встречи президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом. Как пишет Daily Mail, руководители НАТО настаивают, что маневры с участием девяти тысяч военных не нацелены конкретно на Россию, а сосредоточены на Черноморском регионе.
Армада, в которую входили подводные лодки, эсминцы и фрегаты, поддерживалась новейшими истребителями-невидимками ВВС Великобритании F-35B Lightning, португальскими F-16 Fighting Falcon и испанскими F-18 Hornets. «Авианосец - это чрезвычайно мощное заявление. Это показывает, что мы - мировой военно-морской флот, который хочет вернуть себе свои позиции», - заявил командир «Королевы Елизаветы» Стив Мурхаус.

Глобальное потепление начало убивать

Более трети всех смертей из-за жары в мире вызваны глобальным потеплением, сообщает WION. Об этом свидетельствуют данные исследования, собиравшего информацию из 43 стран с 1998-го по 2018 год.
Ученые пришли к выводу, что 37 процентов всех людей, умерших во время летней жары, стали жертвами изменения климата. Самыми горячими точками оказались Южная Европа и Южная Азия, а в бразильском Сан-Паулу из-за жары в среднем умирает 239 человек в год. Одной из главных проблем ученые назвали неспособность населения (даже развитых стран) адаптироваться к высоким температурам.

Финал истории с «Северным потоком-2»

Немецкая газета Die Welt рассказала о скором завершении конфликта вокруг «Северного потока-2»: немецкие дипломаты прибыли в США впервые с начала пандемии, одной из главных тем переговоров станет российский газопровод.
Die Welt отмечает, что ранее президент США Джо Байден сделал шаг навстречу Германии, отказавшись вводить санкции против оператора «Северного потока-2». Теперь США ждут ответного реверанса от Германии. Стороны могут договориться, что именно будет сопровождать запуск проекта. К примеру, новые обязательства перед Украиной, более жесткая позиция Германии к России или к Китаю.
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