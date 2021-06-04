Трамп раскритиковал главного инфекциониста США

Бывший американский президент Дональд Трамп в четверг раскритиковал директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи после того, как в открытый доступ была выложена прошлогодняя рабочая переписка главного инфекциониста США

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Электронные сообщения, полученные и опубликованные изданиями The Washington Post BuzzFeed в рамках американского закона о свободе информации, в частности, содержали данные о том, что Фаучи на начальном этапе пандемии в 2020 году, еще во время президентства Трампа, выступал резко против ношения обычными гражданами медицинских масок и полагал, что ими должны пользоваться только медицинские работники. При этом позднее он резко поменял свою точку зрения.

Также письма свидетельствуют о том, что специалисты в начале 2020 года обращали внимание Фаучи на теорию о возможном происхождении коронавируса в результате утечки из лаборатории. Однако ответ главного инфекциониста на соответствующее электронное письмо был полностью вырезан при обнародовании переписки ведомством, так что его содержание остается скрытым от общественности. Известно, что Фаучи первоначально настаивал на естественном происхождении коронавируса, но позднее заявлял, что не может исключать и другие версии.

"Посмотрев на эти электронные письма, могу сказать, что нашей стране повезло, что я не стал поступать так, как хотел от меня доктор Фаучи", - заявил Трамп в распространенном в четверг заявлении.

Критика бывшего президента

Экс-глава Белого дома раскритиковал действия главного инфекциониста, который, по его утверждению, давал ему неверные советы относительно того, как бороться с пандемией.

"Например, я закрыл наши границы для Китая на очень раннем этапе, несмотря на то, что он не хотел, чтобы они были закрыты. Демократы и лживые СМИ даже называли меня "ксенофобом". В конечном же счете мы увидели, что это было решение, которое спасло жизни людей, и то же самое с закрытием границ для Европы", - написал Трамп.

По его утверждению, Фаучи также не считал важным делать ставку на разработку вакцин от нового коронавируса, потому что полагал, что на "их создание уйдет три, четыре или же пять лет".

"Мне же удалось сделать это менее чем за девять месяцев", - заявил Трамп.

"Теперь уже, оглядываясь назад, можно сказать, что вакцина спасает мир. Тогда же я шел на величайший в истории риск. Мы заказали вакцины на сумму в миллиарды долларов, еще не зная, работают ли они вообще", - пояснил он.

"Кроме того, доктор Фаучи был полностью против ношения масок, хотя даже я тогда считал, что это по меньшей мере будет полезно. Позднее он полностью сменил свою позицию и стал радикальным сторонником ношения масок", - добавил бывший американский лидер.

"Существует множество вопросов, на которые доктор Фаучи должен ответить", - заключил Трамп. По его мнению, главный инфекционист, в частности, должен пояснить, что именно он знал по поводу исследований, которые проводились в лаборатории в Ухане.

Споры о происхождении вируса

В конце мая президент США Джо Байден сообщил, что американское разведсообщество в настоящий момент не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или инцидента в лаборатории. Американский лидер дал поручение разведсообществу "вновь удвоить усилия" с целью изучить все имеющиеся данные и подготовить для него через 90 дней новый отчет по этой теме.

Газета The Wall Street Journal 23 мая выступила с утверждением со ссылкой на данные американской разведки, что как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что якобы может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса. Как заявил ранее на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, публикации в СМИ о том, что несколько ученых института лечились в стационаре в ноябре 2019 года еще до сообщения властями КНР о появлении тогда еще неизвестной болезни, не соответствуют действительности.