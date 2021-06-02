Белорусский канал ОНТ обнародовал новое видео допроса журналиста и блогера Романа Протасевича. На 13-секундной записи бывший главный редактор Telegram-канала Nexta заявляет, что его подставили.
«Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске», — сообщает правоохранителям Протасевич.
Полную версию допроса телеканал намерен представить 2 июня.
Напомним, оппозиционного журналиста задержали 23 мая. Он направлялся на самолете из Афин в Вильнюс, однако из-за сообщений о взрывном устройстве на борту воздушное судно совершило экстренную посадку в Минске.