В Польше призвали говорить с Россией на языке войны

Мулярчик отметил, что Россия стремится обострить конфликт с Польшей и «разрушить барьеры международного порядка». У поляков в этой ситуации есть только один ответ, считает депутат. Надо подготовить страну в военной сфере.

Ранее стало известно, что Варшава занимается изучением ситуации со снятием с борта польской авиакомпании LOT Андрея Пивоварова в Санкт-Петербурге. Так на инцидент отреагировал заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Сейчас Польша собирает и анализирует сведения по инциденту, в том числе в контексте международного права и воздушного права, отметил он.