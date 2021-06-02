Джонсон предложит Байдену открыть туристический коридор для прошедших вакцинацию

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Согласно плану, который обсуждался на правительственном уровне, предполагается, что вакцинированные американцы смогут свободно приехать в Соединенное Королевство, даже если эпидемическая обстановка в США будет неблагоприятной. В Лондоне рассчитывают на подобные условия и для британцев.

Джонсон и Байден обсудят данное предложение на саммите G7, который пройдет с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл, пишет газета.