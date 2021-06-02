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«Меня просто подставили!»: новые кадры допроса Протасевича

Алиса Селезнёва
29 минут назад
Сооснователь оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил на допросе, что оказался в Минске, так как его «просто подставили». Ролик с кадрами допроса опубликовал телеканал ОНТ.
23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался Роман Протасевич, его задержали. В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам.
В опубликованном телеканалом ОНТ анонсе журналистского расследования, которое выйдет 2 июня, показаны кадры допроса Протасевича.
«Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске. Вот сразу», — заявил Протасевич на видео.
При этом не уточняется, о чем именно говорит задержанный.
Ранее лидеры белорусской оппозиции и власти некоторых европейских стран назвали инцидент спланированной операцией. Белорусская же сторона заявила, что было получено сообщение о минировании самолета от «ХАМАС», диспетчер действовал в соответствии с международными правилами, а экипаж сам принял решение о посадке.
В мире,Видео,Роман Протасевич,Хамас,Минск,
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