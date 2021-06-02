Эксперт предрек усиление аэропорта Кишинева из-за белорусского кризиса

«По моему мнению, для Молдавии белорусский кризис может обернуться неожиданными преимуществами. Аэропорт Кишинева, и так бывший важным перекрестком европейских и азиатских торговых путей, с одной стороны дает возможность попасть в Беларусь, а с другой — открывает украинцам дорогу в Москву», — отмечает Артем Хрюкин.
«Это стало бы возможностью попасть в Беларусь для тех, кому это необходимо. Тем более, что кишиневский аэропорт обладает современной инфраструктурой и может принимать довольно большое число самолетов», — говорит эксперт.