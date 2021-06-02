Эксперт предрек усиление аэропорта Кишинева из-за белорусского кризиса

По его словам, Молдавия к европейским санкциям против Беларуси не присоединится, и молдавские авиакомпании могут перенять транзитные полеты в Минск хотя бы из экономических соображений.

За последние шесть лет кишиневский аэропорт прошел беспрецедентную модернизацию и был официально признан самым динамично развивающимся аэропортом в СНГ. Число полетов через Кишинев за последние годы утроилось, а пассажиропоток вырос больше, чем втрое. В настоящее время 19 авиакомпаний осуществляют через международный аэропорт Кишинева регулярные и чартерные рейсы по 40 направлениям всего мира.