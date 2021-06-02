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Аэропорт Кишинева получил дополнительный потенциал из-за белорусского кризиса

Lenta.ru
1 час назад
Беспрецедентная международная изоляция, в которой оказалась Белоруссия после закрытия для нее европейского воздушного пространства, сделала полеты в Минск практически невозможными, что открывает дополнительные возможности для Молдавии, считает административный директор «Русского института», эксперт в области транспортной инфраструктуры и логистики Артем Хрюкин.
Аэропорт Кишинева получил дополнительный потенциал из-за белорусского кризиса
Фото: пресс-служба аэропорта Кишиневапресс-служба аэропорта Кишинева
По его словам, арест журналиста Романа Протасевича фактически парализовал воздушное сообщение с Белоруссией. К странам, которые ввели на него запрет, присоединилась Украина. Это, как напоминает эксперт, стало дополнительной проблемой для украинцев, которые ездят в Россию. После запрета прямого авиасообщения из-за кризиса на Донбассе они обычно добирались в Москву через Минск. Теперь этой возможности они лишены.
«По моему мнению, для Молдавии белорусский кризис может обернуться неожиданными преимуществами. Аэропорт Кишинева, и так бывший важным перекрестком европейских и азиатских торговых путей, с одной стороны дает возможность попасть в Беларусь, а с другой — открывает украинцам дорогу в Москву», — отмечает Артем Хрюкин.
По его словам, Молдавия к европейским санкциям против Беларуси не присоединится, и молдавские авиакомпании могут перенять транзитные полеты в Минск хотя бы из экономических соображений.
«Это стало бы возможностью попасть в Беларусь для тех, кому это необходимо. Тем более, что кишиневский аэропорт обладает современной инфраструктурой и может принимать довольно большое число самолетов», — говорит эксперт.
За последние шесть лет кишиневский аэропорт прошел беспрецедентную модернизацию и был официально признан самым динамично развивающимся аэропортом в СНГ. Число полетов через Кишинев за последние годы утроилось, а пассажиропоток вырос больше, чем втрое. В настоящее время 19 авиакомпаний осуществляют через международный аэропорт Кишинева регулярные и чартерные рейсы по 40 направлениям всего мира.
В мире,Роман Протасевич,Артем Хрюкин,Россия,Кишинев,Молдова, Республика,Минск,Беларусь,Украина,
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