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«Черная плесень» добралась до Ирака

Мир24иещё 1
35 минут назад
Не менее двух человек погибли на юге Ирака из мукормикоза. Грибковое заболевание, которое больше известно как «черная плесень», зафиксировано в провинции Ди-Кар. Об этом передает телеканал Rudaw.
Из-за «черной плесени» два человека скончались, еще четыре человека находятся на лечении. Врачи отмечают, что летальные исходы связаны с осложнениями, которые возникли на фоне коронавирусной инфекции.
Несколько дней назад семь случаев «черной плесени» у людей с ослабленным иммунитетом выявили в Египте. Заболевание зафиксировали у жителей провинции Шаркия.
Споры, вызывающие мукормикоз, содержатся в земле, пыли и продуктах органического разложения. В человеческий организм грибок чаще всего попадает через аппараты искусственной вентиляции легких. Грибковая инфекция поражает носоглотку, легкие и глаза человека, а на фоне коронавируса может привести к летальному исходу. Настоящая эпидемия «черной плесени» началась в Индии.
В мире,Видео,Ирак,
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