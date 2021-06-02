«Черная плесень» добралась до Ирака

Из-за «черной плесени» два человека скончались, еще четыре человека находятся на лечении. Врачи отмечают, что летальные исходы связаны с осложнениями, которые возникли на фоне коронавирусной инфекции.

Споры, вызывающие мукормикоз, содержатся в земле, пыли и продуктах органического разложения. В человеческий организм грибок чаще всего попадает через аппараты искусственной вентиляции легких. Грибковая инфекция поражает носоглотку, легкие и глаза человека, а на фоне коронавируса может привести к летальному исходу. Настоящая эпидемия «черной плесени» началась в Индии.