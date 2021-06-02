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Глава Пентагона обсудил с НАТО противодействие России и КНР

RT на русском
2 часа назад
Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по видеосвязи с коллегами из стран НАТО противодействие вызовам со стороны России и Китая.
Глава Пентагона обсудил с НАТО противодействие России и КНР
Фото: ReutersReuters
Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.
Отмечается, что Остин выразил поддержку инициативе «НАТО-2030».
По его словам, данная инициатива поможет альянсу противостоять вызовам со стороны России и Китая.
Ранее министерство обороны США запросило конгресс в 2022 финансовом году выделить на нужды военной разведки $23,3 млрд.
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