Трамп планирует «восстановиться» в должности президента

Бывший президент СШАДональд Трамп планирует «восстановиться» в должности главы Белого дома уже к августу 2021 года. О задумке 45-го главы США рассказала журналистка, репортер New York Times Мэгги Хаберман.
«Трамп говорит разным людям, с которыми он контактирует, что ожидает того, что будет восстановлен к августу. Нет, это не так работает, я просто делюсь информацией», - цитирует ее заявление РИА Новости.
Хаберман известна тем, что в 2018 году получила Пулитцеровскую премию за освещение работы Белого дома при администрации Дональда Трампа. После выхода нескольких критических статей, Белый дом раскритиковал работу Хаберман, а сам Трамп навал ее «третьесортным репортером».