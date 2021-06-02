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Стало известно о планах Трампа «восстановиться» в должности президента США

ТК «Звезда»иещё 2
23 минуты назад
Бывший президент США Дональд Трамп планирует «восстановиться» в должности главы Белого дома уже к августу 2021 года. О задумке 45-го главы США рассказала журналистка, репортер New York Times Мэгги Хаберман.
Трамп планирует «восстановиться» в должности президента
Фото: shealah_craighead, Keystone Press Agency, Globallookpressshealah_craighead, Keystone Press Agency, Globallookpress
«Трамп говорит разным людям, с которыми он контактирует, что ожидает того, что будет восстановлен к августу. Нет, это не так работает, я просто делюсь информацией», - цитирует ее заявление РИА Новости.
Хаберман известна тем, что в 2018 году получила Пулитцеровскую премию за освещение работы Белого дома при администрации Дональда Трампа. После выхода нескольких критических статей, Белый дом раскритиковал работу Хаберман, а сам Трамп навал ее «третьесортным репортером».
В мире,Мэгги Хаберман,Дональд Трамп,New York Times,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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