Трамп планирует «восстановиться» в должности президента

Хаберман известна тем, что в 2018 году получила Пулитцеровскую премию за освещение работы Белого дома при администрации Дональда Трампа. После выхода нескольких критических статей, Белый дом раскритиковал работу Хаберман, а сам Трамп навал ее «третьесортным репортером».