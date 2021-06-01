"ЕС провоцирует Россию": Чехов возмутило выступление министра Кулганека

Читатели чешского портала iDnes остались недовольны заявлением министра иностранных дел страны Якуба Кулганека
о том, что Россия
обострила дипломатический конфликт, внеся Чехию
в список «недружественных государств». Об этом сообщает РИА «Новости»
.
Пользователи заявили, что им стыдно за министра и что именно Чехия устроила провокацию «по указанию США».
«Он ругает сверхдержаву, не имея доказательств. < > Мне стыдно за нас, как никогда раньше», — говорится в одном из комментариев.
«Евросоюз
давно провоцирует Россию по указанию США. Именно США стремятся не допустить сотрудничества между Россией и ЕС», - написал другой комментатор.
Пользователи пришли к выводу, что США пытается помешать сближению России и Европы, опасаясь потери своей гегемонии в мире. При этом Европа вынуждена подчиняться указаниям Вашингтона.
Накануне Чехия призвала Россию убрать ее из списка «недружественных государств». Министр иностранных дел Якуб Кулганек указал, что составление списка «недружественных государств» противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.
В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова
заметила, что Венскую конвенцию нарушила Прага, выслав российских дипломатов.