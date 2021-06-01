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Пользователи заявили, что им стыдно за министра и что именно Чехия устроила провокацию «по указанию США».

«Он ругает сверхдержаву, не имея доказательств. < > Мне стыдно за нас, как никогда раньше», — говорится в одном из комментариев.

Евросоюз давно провоцирует Россию по указанию США. Именно США стремятся не допустить сотрудничества между Россией и ЕС», - написал другой комментатор.

Пользователи пришли к выводу, что США пытается помешать сближению России и Европы, опасаясь потери своей гегемонии в мире. При этом Европа вынуждена подчиняться указаниям Вашингтона.