ВОЗ обеспокоена четырьмя вариантами COVID-19

Как добавила эксперт, против этих мутаций хорошо работают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В связи с этим она призвала страны продолжать эпидемиологический надзор.

Ранее вьетнамские ученые заявили, что выявили новую мутацию коронавируса, которая представляет собой гибрид британского и индийского штаммов, являющегося более заразным и легко передающегося воздушным путем. По данным властей Вьетнама, именно новый вариант вируса привел к вспышкам инфекции в северных провинциях Бакзянг и Бакнинь.