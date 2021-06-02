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ВОЗ выделила 4 варианта коронавируса, вызывающие особую обеспокоенность

runews24.ruиещё 6
45 минут назад
По словам эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове, обнаруженная во Вьетнаме мутация SARS-CoV-2 является вариантом, уже известным организации.
ВОЗ обеспокоена четырьмя вариантами COVID-19
Фото: ТАССТАСС
«В общей сложности существует четыре варианта, которые вызывают у нас особую обеспокоенность», - подчеркнула ван Керкхове.
Как добавила эксперт, против этих мутаций хорошо работают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Выявленная во Вьетнаме разновидность коронавируса легче распространяется среди людей, сообщила ван Керкхове.
«Происходит эволюция, вирус меняется. Но этого стоило ожидать. Вирус будет продолжать меняться», - отметила эксперт ВОЗ.
В связи с этим она призвала страны продолжать эпидемиологический надзор.
Ранее вьетнамские ученые заявили, что выявили новую мутацию коронавируса, которая представляет собой гибрид британского и индийского штаммов, являющегося более заразным и легко передающегося воздушным путем. По данным властей Вьетнама, именно новый вариант вируса привел к вспышкам инфекции в северных провинциях Бакзянг и Бакнинь.
В мире,COVID-19,ВОЗ,Вьетнам,
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