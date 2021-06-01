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В Ереване разогнали требующих отставки Пашиняна

Lenta.ru
1 час назад
В Ереване разогнали акцию протеста граждан, требующих отставки и.о. премьера Никола Пашиняна. Об этом 1 июня сообщает «Sputnik Армения».
Протест против Пашиняна: В Ереване разогнали мирную акцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В пресс-службе полиции сообщили, что 16 человек задержаны за невыполнение законного требования сотрудников правоохранительных органов
Юрист Рубен Меликян рассказал, что акция была мирной, но ее прервали.
Акции протеста в Армении вспыхнули в середине ноября после того, как страна в результате вооруженного конфликта с Азербайджаном потеряла контроль над частью Нагорного Карабаха. Противники Пашиняна обвиняют его в предательстве. Сам глава правительства утверждает, что чист перед народом.
25 апреля Пашинян подал в отставку. Он продолжает исполнять обязанности премьер-министра до внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня.
В мире,Рубен Меликян,ИА Sputnik,Ереван,
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