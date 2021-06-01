Протест против Пашиняна: В Ереване разогнали мирную акцию

В пресс-службе полиции сообщили, что 16 человек задержаны за невыполнение законного требования сотрудников правоохранительных органов

Акции протеста в Армении вспыхнули в середине ноября после того, как страна в результате вооруженного конфликта с Азербайджаном потеряла контроль над частью Нагорного Карабаха. Противники Пашиняна обвиняют его в предательстве. Сам глава правительства утверждает, что чист перед народом.