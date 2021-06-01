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Испытания боевого робота Explorador сняли на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В Венесуэле прошли испытания прототипа наземного боевого робота Explorador, что в переводе с испанского означает "Исследователь".
На кадрах ролика демонстрируется боевая платформа на гусеничном ходу с пулеметом. Агрегат ведет прицельный огонь по одной из мишеней.
В мире,Оружие,Видео,Венесуэла Боливарианская Республика,
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