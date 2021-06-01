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На западе Японии обнаружили новый мутировавший штамм COVID-19

Газета.Ruиещё 1
33 минуты назад
Власти города Кобе на западе Японии заявили о выявлении у местного жителя заражение новым мутировавшим штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал NHK.
Согласно информации администрации города, 50-летний пациент обратился в медицинское учреждение 17 мая в связи со слабовыраженными болями в области живота. После проведения ПЦР-теста было подтверждено наличие коронавируса. Затем провели исследование образца на наличие мутаций и выявили мутацию N501Y, характерную для британского штамма, а также мутацию E484Q.
Уточняется, что инфицированный мужчина не покидал Японию, в связи с чем городские власти подозревают, что мутация произошла непосредственно в его организме.
«По подтвержденной Национальным институтом инфекционных заболеваний информации, этот случай является первым, когда мутация британского штамма коронавируса с добавлением мутации E484Q произошла внутри страны», — говорится в документе.
Кроме того, отмечается, что обнаруженный в городе штамм обладает высокой скоростью распространения, а также сильным риском возникновения тяжелых симптомов у заразившихся граждан.
«Мы незамедлительно обнаружим новый вирус, подобный этому, и продолжим принимать тщательные меры для предотвращения распространения инфекции», — сказал заместитель директора городского управления здравоохранения Кобе Ясунори Кумагаи.
Ранее во Вьетнаме нашли штамм коронавируса, который оказался гибридом британского и индийского вариантов.
Во всем мире на утро 1 июня выявлено 170 593 575 случаев коронавирусной инфекции.
В мире,Видео,Япония,
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