Лукашенко: в чемодане были аналитические справки спецслужб

СМИ ранее обратили внимание на загадочный чемоданчик гостя во время последней встречи в Сочи глав двух государств. Журналисты могли лишь предполагать, что в нем могло лежать.
Как заявил Лукашенко во время совещания по вопросам сотрудничества с Россией, материалы касались ситуации вокруг Союзного государства и Китая. Именно с ними президент Белоруссии хотел ознакомить Путина.
По словам Лукашенко, если бы все эти материалы выложили в открытый эфир, «то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать»
На встрече в Сочи лидеры двух государств смогли, в частности, обсудить кооперацию в военно-промышленном комплексе и поставки современного российского оружия в республику.