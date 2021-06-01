Лукашенко: в чемодане были аналитические справки спецслужб

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СМИ ранее обратили внимание на загадочный чемоданчик гостя во время последней встречи в Сочи глав двух государств. Журналисты могли лишь предполагать, что в нем могло лежать.

Как заявил Лукашенко во время совещания по вопросам сотрудничества с Россией, материалы касались ситуации вокруг Союзного государства и Китая. Именно с ними президент Белоруссии хотел ознакомить Путина.

По словам Лукашенко, если бы все эти материалы выложили в открытый эфир, «то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать»