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Лукашенко рассекретил содержимое взятого на встречу с Путиным чемодана

Лера Букина
19 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в чемоданчике, который он взял на встречу с Владимиром Путиным, находились подготовленные спецслужбами республики документы. Об этом сообщает «Царьград».
Лукашенко: в чемодане были аналитические справки спецслужб
Фото: РИА НовостиРИА Новости
СМИ ранее обратили внимание на загадочный чемоданчик гостя во время последней встречи в Сочи глав двух государств. Журналисты могли лишь предполагать, что в нем могло лежать.
Как заявил Лукашенко во время совещания по вопросам сотрудничества с Россией, материалы касались ситуации вокруг Союзного государства и Китая. Именно с ними президент Белоруссии хотел ознакомить Путина.
По словам Лукашенко, если бы все эти материалы выложили в открытый эфир, «то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать»
На встрече в Сочи лидеры двух государств смогли, в частности, обсудить кооперацию в военно-промышленном комплексе и поставки современного российского оружия в республику.
В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Беларусь,
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