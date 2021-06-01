Украина отказалась от пластиковых пакетов

По новым правилам, за их производство и распространение юридические и физические лица будут наказываться штрафами на сумму до 3,4 тысячи гривен (около 9,1 тысячи рублей). При повторном нарушении штраф достигнет 8,5 тысячи гривен (около 22,7 тысячи рублей).

Исключение, согласно данным портала, депутаты сделали лишь для небольших упаковок величиной не более 225х345х450 миллиметров, которые используются для мяса и рыбы, а также тех, что применяются для первичного хранения сыпучих изделий. Большинство положений закона вступят в силу через полгода после его окончательного утверждения.